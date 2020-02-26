Юный саратовский гитарист стал лауреатом международного конкурса
21-24 февраля 2020 года в городе Нижний Новгород состоялся IV Международный конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре.
Представительное жюри высоко оценило выступление учащегося " ДШИ 8" Лепешкина Егора. В номинации " соло" Егор стал лауреатом II степени. В номинации "Педагог-ученик" дуэт Лепешкин Егор и Зяблова Надежда Константиновна стал лауреатом III степени. Этот Диплом Лауреата уже 63й в «копилке» 12-летнего гитариста из Заводского района г. Саратова.
В рамках конкурса состоялись концерты членов жюри, оставляющие незабываемые эмоции и восторг от высочайшего профессионализма исполнителей.