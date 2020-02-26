Сформирован рейтинг самых популярных онлайн-школ и курсов по продажам и маркетингу

26 Февраля 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 февраля
В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала
16:07 | 26 февраля
«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ
15:21 | 26 февраля
рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России
12:38 | 26 февраля
На Театральной площади состоится празднование Масленицы
11:45 | 26 февраля
Игорь Коняев вернулся в Саратов с «Человеком из Подольска»
10:41 | 26 февраля
Саратов оказался в десятке городов, где живут самые красивые мужчины
09:48 | 26 февраля
В школах города проходят открытые уроки о трудовом подвиге саратовцев
09:00 | 26 февраля
Юный саратовский гитарист стал лауреатом международного конкурса
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сформирован рейтинг самых популярных онлайн-школ и курсов по продажам и маркетингу

Новости
Обнародован рейтинг десяти наиболее популярных и востребованных онлайн-школ и курсов, которые помогут освоить профессию интернет-маркетолога.
Сформирован рейтинг самых популярных онлайн-школ и курсов по продажам и маркетингу

Здесь можно получить бесплатное или платное качественное обучение, по окончании которого выдается сертификат или официальный диплом, открывается возможность трудоустройства.
В число лучших онлайн-школ, сфокусированных на маркетинге и продажах, вошли следующие. В онлайн-школе Яндекс обучение акцентируется на рекламных инструментах Яндекс. Основная направленность Нетологии – это SMM-маркетинг, контент-менеджмент и продвижение в соцсетях (Instagram). Школа Adconsult специализируется на курсах эффективного маркетинга и продаж. Tilda обучает продвижению сайтов. Универсариум дает возможность получить знания в сфере интернет-маркетинга в Google AdWords. Tooligram помогает специализироваться на продвижении в сети Instagram. Blueprint предлагает курсы для рекламщиков с помощью инструментов Facebook. Большой выбор программ для маркетологов и других профессий представлен на Stepik. Онлайн-университет Teach Line – курсы для маркетологов с упором на тематику SMM-маркетинга. Курсы контент-менеджмента можно пройти на платформе GeekBrains.
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