Сформирован рейтинг самых популярных онлайн-школ и курсов по продажам и маркетингу

просмотров: 275

Здесь можно получить бесплатное или платное качественное обучение, по окончании которого выдается сертификат или официальный диплом, открывается возможность трудоустройства.В число лучших онлайн-школ, сфокусированных на маркетинге и продажах, вошли следующие. В онлайн-школе Яндекс обучение акцентируется на рекламных инструментах Яндекс. Основная направленность Нетологии – это SMM-маркетинг, контент-менеджмент и продвижение в соцсетях (Instagram). Школа Adconsult специализируется на курсах эффективного маркетинга и продаж. Tilda обучает продвижению сайтов. Универсариум дает возможность получить знания в сфере интернет-маркетинга в Google AdWords. Tooligram помогает специализироваться на продвижении в сети Instagram. Blueprint предлагает курсы для рекламщиков с помощью инструментов Facebook. Большой выбор программ для маркетологов и других профессий представлен на Stepik. Онлайн-университет Teach Line – курсы для маркетологов с упором на тематику SMM-маркетинга. Курсы контент-менеджмента можно пройти на платформе GeekBrains.