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Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге
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Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге

Новости
В Екатеринбурге 20 февраля прошел международный круглый стол «Подвиг народа-победителя: общая история и общая память на пространстве бывшего СССР».
Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге

Участниками события стали представители российских общественных организаций и учебных заведений, МИД РФ в Екатеринбурге, а также делегаты ряда общественных организаций Казахстана и организации объединенной молодежи Кыргызской Республики.

Александр Харлов, сотрудник МИД РФ, призвал молодежь искать информацию о близких родственниках, воевавших во время ВОВ и помогавших армии в тылу. Он уверен: через летопись собственной семьи люди смогут воспринять историю войны как свою историю. Владимир Каплюков, замдиректора Центра документации общественных организаций Свердловской области, рассказал о том, что можно получить сведения о родственниках из Центральной Азии, которые во время ВОВ трудились на уральских предприятиях. Исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский также считает, что следует больше рассказывать о подвиге советских людей в тылу и делать это в понятной для молодежи форме. Мухтар Еркетаев, житель города Нур-Султана, ровесник Победы, заявил, что работа по передаче памяти о войне должна быть системной.
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