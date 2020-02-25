Состоится детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!»
26 февраля 2020 года в 14 часов в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке (г. Энгельс, ул. Тельмана, д.3) состоится концерт учащихся младших классов детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!».
Организатор концерта - Саратовский областной учебно-методический центр.
Концерт пройдет в рамках цикла «Давайте знакомиться» и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В концерте примут участие юные музыканты из Саратова, Энгельса, Красного Кута, Ивантеевки, Ровного, Ртищева.