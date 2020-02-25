25 Февраля 2020 ВТОРНИК
Новости
19:05 | 25 февраля
Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге
17:00 | 25 февраля
Состоится детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!»
16:10 | 25 февраля
За выходные дни тысячи саратовцев отдали свои подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»
15:17 | 25 февраля
Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14:10 | 25 февраля
Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру
13:23 | 25 февраля
Программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области
12:30 | 25 февраля
Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
11:39 | 25 февраля
Управлением отказано в выдаче фитосанитарного сертификата на семена горчицы, планируемой к отгрузке за пределы России
10:43 | 25 февраля
Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области
09:58 | 25 февраля
Закон о знаке «Образцовая семья» принят в Карачаево-Черкесской Республике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру

Новости
Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру

В опросе портала ГородРабот.ру приняли участие 2000 человек из разных регионов РФ.

Соискатели и работодатели ответили на вопрос: «Сколько должен зарабатывать мужчина в России?». Сумму от 50 001 до 100 000 рублей назвали больше всего опрошенных – 31%. Зарплату от 200 001 рублей назвали 21% респондентов, такое же количество людей считают достаточной для мужчин зарплату от 100 001 до 150 000 рублей. В приемлемости зарплаты от 30 001 до 50 000 рублей уверены 11% опрошенных. Мужчина должен иметь заработок от 150 001 до 200 000 рублей ‒ заявили 10% пользователей. Зарплату до 30 000 считают нормальной для мужчин 7% участников опроса.

На портале ГородРабот.ру есть целый ряд вакансий, где мужчинам предлагают зарплату от 50 000 до 100 000 рублей. Токари, машинисты и сварщики – 24,3% вакансий для рабочего персонала; технологи, инженеры и токари – 14,8% в производстве; водители и машинисты – 11% в транспорте и логистике; монтажники и инженеры – 8% в недвижимости и строительстве; врачи – т 7% в фармацевтике и медицине; менеджеры по продажам и торговые представители – 5,6%в продажах; программисты, разработчики и инженеры – 3,8% в информационных технологиях, телеком и интернете; руководители, директора и начальники – 3,7% в высшем менеджменте; инженеры – 3,6% в сервисе и инсталляции; экономисты и бухгалтеры – 3% в финансах предприятия, управленческом учете и бухгалтерии.