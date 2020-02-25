Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру

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Соискатели и работодатели ответили на вопрос: «Сколько должен зарабатывать мужчина в России?». Сумму от 50 001 до 100 000 рублей назвали больше всего опрошенных – 31%. Зарплату от 200 001 рублей назвали 21% респондентов, такое же количество людей считают достаточной для мужчин зарплату от 100 001 до 150 000 рублей. В приемлемости зарплаты от 30 001 до 50 000 рублей уверены 11% опрошенных. Мужчина должен иметь заработок от 150 001 до 200 000 рублей ‒ заявили 10% пользователей. Зарплату до 30 000 считают нормальной для мужчин 7% участников опроса.На портале ГородРабот.ру есть целый ряд вакансий, где мужчинам предлагают зарплату от 50 000 до 100 000 рублей. Токари, машинисты и сварщики – 24,3% вакансий для рабочего персонала; технологи, инженеры и токари – 14,8% в производстве; водители и машинисты – 11% в транспорте и логистике; монтажники и инженеры – 8% в недвижимости и строительстве; врачи – т 7% в фармацевтике и медицине; менеджеры по продажам и торговые представители – 5,6%в продажах; программисты, разработчики и инженеры – 3,8% в информационных технологиях, телеком и интернете; руководители, директора и начальники – 3,7% в высшем менеджменте; инженеры – 3,6% в сервисе и инсталляции; экономисты и бухгалтеры – 3% в финансах предприятия, управленческом учете и бухгалтерии.