Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»

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Из 23 пострадавших детей 16 являлись пассажирами транспортных средств. За истекший период февраля в регионе произошло еще 8 ДТП, в которых пострадали 9 детей-пассажиров, один ребенок погиб. Четверо несовершеннолетних пассажиров перевозились с нарушением правил перевозки детей, один из которых, находясь на руках у матери, погиб.Основными причинами ДТП, в которых страдают дети-пассажиры являются: нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения и выявления нарушений водителями автотранспортных средств, правил перевозки детей-пассажиров в период с 26 по 29 февраля 2020 года на территории Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Маленький пассажир – большая ответственность!».Напоминание водителям: за нарушение Правил перевозки детей-пассажиров водитель будет привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (штраф 3000 рублей).