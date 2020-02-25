25 Февраля 2020 ВТОРНИК
Новости
19:05 | 25 февраля
Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге
17:00 | 25 февраля
Состоится детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!»
16:10 | 25 февраля
За выходные дни тысячи саратовцев отдали свои подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»
15:17 | 25 февраля
Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14:10 | 25 февраля
Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру
13:23 | 25 февраля
Программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области
12:30 | 25 февраля
Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
11:39 | 25 февраля
Управлением отказано в выдаче фитосанитарного сертификата на семена горчицы, планируемой к отгрузке за пределы России
10:43 | 25 февраля
Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области
09:58 | 25 февраля
Закон о знаке «Образцовая семья» принят в Карачаево-Черкесской Республике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»

Новости


По итогам января текущего года на территории Саратовской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, при которых 23 ребенка получили травмы.

Из 23 пострадавших детей 16 являлись пассажирами транспортных средств. За истекший период февраля в регионе произошло еще 8 ДТП, в которых пострадали 9 детей-пассажиров, один ребенок погиб. Четверо несовершеннолетних пассажиров перевозились с нарушением правил перевозки детей, один из которых, находясь на руках у матери, погиб.
Основными причинами ДТП, в которых страдают дети-пассажиры являются: нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения и выявления нарушений водителями автотранспортных средств, правил перевозки детей-пассажиров в период с 26 по 29 февраля 2020 года на территории Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Маленький пассажир – большая ответственность!».

Напоминание водителям: за нарушение Правил перевозки детей-пассажиров водитель будет привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (штраф 3000 рублей).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код