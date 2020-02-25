За выходные дни тысячи саратовцев отдали свои подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»
В выходные дни точки по сбору подписей за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» работали в ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Манеж», ТРЦ «Тау Галерея», ТРЦ «Победа Плаза», а также в общественным местах, например на проспекте Кирова и бульваре по ул. Рахова.
Напомним, что помощь в сборе голосов в поддержку инициативы оказывают волонтеры «Городского центра имени П.А.Столыпина». За выходные дни свои подписи оставили несколько тысяч саратовцев и теперь количество людей, выступивших за присвоение Саратову почетного звания, составило более 30 тысяч.
Помимо этого, 45 общественных объединений прислали в адрес муниципалитета официальные письма поддержки.
В социальных сетях продолжается челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести. Участники флешмоба рассказывают на своих станицах в соцсетях о своих близких, которые трудились в тылу в годы войны, а также о трудовых подвигах совершенных саратовцами. Областная библиотека для детей и юношества им А.С. Пушкина и Областная универсальная научная библиотека разместили ролики на данную тематику, к акции также подключились спортсмены-ушуисты.