Программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области
На основании заключенного 21 декабря 2019 года соглашения между министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Саратовской области на территории Саратовской области реализуется программа «Земский учитель», предусматривающая осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей, учителю, прибывшему (приехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.
Министерство образования Саратовской области определено уполномоченным органом по предоставлению выплаты (распоряжение Правительства саратовской области от 27 декабря 2019 года № 331-Пр).
Приказом министерства образования области от 30 декабря 2019 года № 2747 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях Саратовской области, при замещении которых осуществляются выплаты.
Приказом министерства образования области от 27 декабря 2029 года № 2727 утверждено положение о конкурсном отборе претендентов на право получения выплаты.
Информация о вакантных должностях педагогических работников в общеобразовательных организациях Саратовской области размещена также на официальном сайте министерства образования области в разделе «Региональные проекты в образовании» и на сайте zemteacher.edu.ru .
С 10 января 2020 года по 15 апреля 2020 года включительно проводится первый этап конкурсного отбора – прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе региональным оператором.