Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
С 1 марта 2020 года в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» в книжных магазинах города Саратова начнут работу выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Экспонатами выставок станут книги, плакаты, открытки, пилотки, Георгиевские ленточки и т.п., информирующие о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Приглашаем посетить выставки по следующим адресам:
г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 100, магазин «Читающий Саратов»;
г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 33, магазин «Читающий Саратов»;
г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 158, магазин «Стрелец и К»;
г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 10А, магазин «Моя книга».