25 Февраля 2020 ВТОРНИК
Новости
19:05 | 25 февраля
Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге
17:00 | 25 февраля
Состоится детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!»
16:10 | 25 февраля
За выходные дни тысячи саратовцев отдали свои подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»
15:17 | 25 февраля
Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14:10 | 25 февраля
Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру
13:23 | 25 февраля
Программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области
12:30 | 25 февраля
Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
11:39 | 25 февраля
Управлением отказано в выдаче фитосанитарного сертификата на семена горчицы, планируемой к отгрузке за пределы России
10:43 | 25 февраля
Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области
09:58 | 25 февраля
Закон о знаке «Образцовая семья» принят в Карачаево-Черкесской Республике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»

Новости
Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»

С 1 марта 2020 года в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» в книжных магазинах города Саратова начнут работу выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспонатами выставок станут книги, плакаты, открытки, пилотки, Георгиевские ленточки и т.п., информирующие о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Приглашаем посетить выставки по следующим адресам:

г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 100, магазин «Читающий Саратов»;
г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 33, магазин «Читающий Саратов»;
г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 158, магазин «Стрелец и К»;
г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 10А, магазин «Моя книга».