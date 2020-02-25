Управлением отказано в выдаче фитосанитарного сертификата на семена горчицы, планируемой к отгрузке за пределы России
В связи с выявлением семян карантинного сорного растения – амброзии трехраздельной (Ambrozia trifida L), Управлением Россельхознадзора по Саратовской области запрещена отгрузка семян горчицы в количестве 88 тонн из Саратовского района для отправки в страны Евросоюза.
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», п. 24.1 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 06.12.2017 № 612, п. 14 Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 13.07.2016 № 293, Управлением принято решение об отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов ООО «Фрутимпэкс» на данную подкарантинную продукцию.