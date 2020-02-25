Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области
22 февраля 2020 года в г. Саратове состоялся региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области.
Фестиваль «ГТО» проводился с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения, повышения уровня физической подготовленности населения по следующим дисциплинам: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на лыжах 2000 м, 3000 м, 5000 м.
Испытания на гибкость и силу проходили в манеже стадиона «Локомотив» восточная трибуна, бег на лыжах – на территории ДОЛ «Молодежный».
В фестивале приняли участие 11 команд предприятий различных форм собственности. Общее количество участников VI-IX ступеней (25-59 лет) составило 88 человек.
В общекомандном зачете победителями стали:
I место – Филиал АО Облкоммунэнерго Питерского района
II место – ООО Газпром трансгаз Саратов
III место – команда Ртищевского муниципального района.
В личном зачете места распределились следующим образом:
победители в 6 ступени (женщины)
I место – Шмыгина Анастасия (Ртищевский р-н)
II место – Вячина Алена (Балашовский р-н)
III место – Назарова Виктория (Татищевский р-н)
победители в 6 ступени (мужчины)
I место – Синицких Виталий (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);
II место – Елисеев Андрей (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на)
III место – Лысенко Филипп (Производственное объединение «Корпус» г.Саратов);
победители в 7 ступени (женщины)
I место – Пыркова Людмила (Балашовский р-н);
II место – Авдонина Татьяна (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на);
III место – Таштанова Ольга (ООО Газпром трансгаз Саратов);
победители в 7 ступени (мужчины)
I место – Урядов Станислав (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);
II место – Масленников Михаил (Балашовский р-н);
III место – Игнатьев Виталий (Балаковатомэнергоремонт);
победители в 8 ступени (женщины)
I место – Лушникова Елена (Петровский р-н);
II место – Щербакова Вера (Ртищевский р-н);
III место – Осьминина Екатерина (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);
победители в 8 ступени (мужчины)
I место – Козин Максим (ООО Газпром трансгаз Саратов);
II место – Бондаренко Павел (Балаковатомэнергоремонт);
III место – Калганов Павел (Производственное объединение Корпус г.Саратов);
победители в 9 ступени (женщины)
I место – Матвеева Ольга (Приволжская железная дорога г.Саратов);
II место – Щирова Людмила (Ртищевский р-н);
III место – Козина Галина (Производственное объединение Корпус г.Саратов);
победители в 9 ступени (мужчины)
I место – Лушников Владимир (Петровский р-н);
II место – Галахов Валерий (Ртищевский р-н);
III место – Боргун Виктор (ООО Газпром трансгаз Саратов);
Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете Фестиваля, награждены кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в личном зачете в многоборье в каждой ступени, награждены грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Все участники награждены лицензионными сертификатами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».