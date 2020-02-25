Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области

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Фестиваль «ГТО» проводился с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения, повышения уровня физической подготовленности населения по следующим дисциплинам: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на лыжах 2000 м, 3000 м, 5000 м.Испытания на гибкость и силу проходили в манеже стадиона «Локомотив» восточная трибуна, бег на лыжах – на территории ДОЛ «Молодежный».В фестивале приняли участие 11 команд предприятий различных форм собственности. Общее количество участников VI-IX ступеней (25-59 лет) составило 88 человек.В общекомандном зачете победителями стали:I место – Филиал АО Облкоммунэнерго Питерского районаII место – ООО Газпром трансгаз СаратовIII место – команда Ртищевского муниципального района.В личном зачете места распределились следующим образом:победители в 6 ступени (женщины)I место – Шмыгина Анастасия (Ртищевский р-н)II место – Вячина Алена (Балашовский р-н)III место – Назарова Виктория (Татищевский р-н)победители в 6 ступени (мужчины)I место – Синицких Виталий (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);II место – Елисеев Андрей (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на)III место – Лысенко Филипп (Производственное объединение «Корпус» г.Саратов);победители в 7 ступени (женщины)I место – Пыркова Людмила (Балашовский р-н);II место – Авдонина Татьяна (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на);III место – Таштанова Ольга (ООО Газпром трансгаз Саратов);победители в 7 ступени (мужчины)I место – Урядов Станислав (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);II место – Масленников Михаил (Балашовский р-н);III место – Игнатьев Виталий (Балаковатомэнергоремонт);победители в 8 ступени (женщины)I место – Лушникова Елена (Петровский р-н);II место – Щербакова Вера (Ртищевский р-н);III место – Осьминина Екатерина (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);победители в 8 ступени (мужчины)I место – Козин Максим (ООО Газпром трансгаз Саратов);II место – Бондаренко Павел (Балаковатомэнергоремонт);III место – Калганов Павел (Производственное объединение Корпус г.Саратов);победители в 9 ступени (женщины)I место – Матвеева Ольга (Приволжская железная дорога г.Саратов);II место – Щирова Людмила (Ртищевский р-н);III место – Козина Галина (Производственное объединение Корпус г.Саратов);победители в 9 ступени (мужчины)I место – Лушников Владимир (Петровский р-н);II место – Галахов Валерий (Ртищевский р-н);III место – Боргун Виктор (ООО Газпром трансгаз Саратов);Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете Фестиваля, награждены кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в личном зачете в многоборье в каждой ступени, награждены грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Все участники награждены лицензионными сертификатами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».