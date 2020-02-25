25 Февраля 2020 ВТОРНИК
Новости
19:05 | 25 февраля
Об общей истории и памяти поговорили участники международного круглого стола в Екатеринбурге
17:00 | 25 февраля
Состоится детских музыкальных школ и школ искусств Саратовской области «Пусть всегда будет мир!»
16:10 | 25 февраля
За выходные дни тысячи саратовцев отдали свои подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»
15:17 | 25 февраля
Саратовские автоинспекторы проведут акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14:10 | 25 февраля
Опрос о зарплате мужчин провел интернет-портал ГородРабот.ру
13:23 | 25 февраля
Программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области
12:30 | 25 февраля
Начинают работу выставки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
11:39 | 25 февраля
Управлением отказано в выдаче фитосанитарного сертификата на семена горчицы, планируемой к отгрузке за пределы России
10:43 | 25 февраля
Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области
09:58 | 25 февраля
Закон о знаке «Образцовая семья» принят в Карачаево-Черкесской Республике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых организаций Саратовской области

Новости


22 февраля 2020 года в г. Саратове состоялся региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области.

Фестиваль «ГТО» проводился с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения, повышения уровня физической подготовленности населения по следующим дисциплинам: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на лыжах 2000 м, 3000 м, 5000 м.

Испытания на гибкость и силу проходили в манеже стадиона «Локомотив» восточная трибуна, бег на лыжах – на территории ДОЛ «Молодежный».
В фестивале приняли участие 11 команд предприятий различных форм собственности. Общее количество участников VI-IX ступеней (25-59 лет) составило 88 человек.

В общекомандном зачете победителями стали:

I место – Филиал АО Облкоммунэнерго Питерского района

II место – ООО Газпром трансгаз Саратов

III место – команда Ртищевского муниципального района.


В личном зачете места распределились следующим образом:

победители в 6 ступени (женщины)

I место – Шмыгина Анастасия (Ртищевский р-н)

II место – Вячина Алена (Балашовский р-н)

III место – Назарова Виктория (Татищевский р-н)

победители в 6 ступени (мужчины)

I место – Синицких Виталий (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);

II место – Елисеев Андрей (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на)

III место – Лысенко Филипп (Производственное объединение «Корпус» г.Саратов);

победители в 7 ступени (женщины)

I место – Пыркова Людмила (Балашовский р-н);

II место – Авдонина Татьяна (филиал АО Облкоммунэнерго Питерского р-на);

III место – Таштанова Ольга (ООО Газпром трансгаз Саратов);

победители в 7 ступени (мужчины)

I место – Урядов Станислав (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);

II место – Масленников Михаил (Балашовский р-н);

III место – Игнатьев Виталий (Балаковатомэнергоремонт);

победители в 8 ступени (женщины)

I место – Лушникова Елена (Петровский р-н);

II место – Щербакова Вера (Ртищевский р-н);

III место – Осьминина Екатерина (ООО ПСК «Спецстрой» г.Энгельс);

победители в 8 ступени (мужчины)

I место – Козин Максим (ООО Газпром трансгаз Саратов);

II место – Бондаренко Павел (Балаковатомэнергоремонт);

III место – Калганов Павел (Производственное объединение Корпус г.Саратов);



победители в 9 ступени (женщины)

I место – Матвеева Ольга (Приволжская железная дорога г.Саратов);

II место – Щирова Людмила (Ртищевский р-н);

III место – Козина Галина (Производственное объединение Корпус г.Саратов);

победители в 9 ступени (мужчины)

I место – Лушников Владимир (Петровский р-н);

II место – Галахов Валерий (Ртищевский р-н);

III место – Боргун Виктор (ООО Газпром трансгаз Саратов);

Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете Фестиваля, награждены кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в личном зачете в многоборье в каждой ступени, награждены грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Все участники награждены лицензионными сертификатами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».