Закон о знаке «Образцовая семья» принят в Карачаево-Черкесской Республике

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Новый республиканский знак отличия станет формой поощрения граждан, создавших крепкие семьи. Законопроект был разработан и внесен в парламент Муссой Экзековым, вице-спикером Народного Собрания. Его инициатива нашла поддержку у главы республики Рашида Темрезова. Это не удивительно, потому что в регионе уделяют повышенное внимание проблеме укрепления семейных ценностей, а знак «Образцовая семья», по мнению Муссы Экзекова, будет способствовать укреплению уважения в республике к институту семьи.Решение о награждении знаком «Образцовая семья» входит в полномочия главы республики. Награждаются оба супруга одновременно. Они должны проживать на территории Карачаево-Черкесии, быть гражданами Российской Федерации и находиться в непрерывном браке не менее 50 лет.О важности восприятия новым поколением граждан страны подлинных ценностей многодетной семьи сказал президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию. Он, поставив масштабные задачи по поддержке семьи в России, сказал: молодежи нужно знать, «что семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья – это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности».Мусса Экзеков заметил: необходимы примеры для подражания – образцовые семьи, чтобы добиться результата, о котором говорил президент. Нужно показывать, что крепкие семьи пользуются особым уважением и почетом, и на них следует равняться, устраивая свою жизнь.