Нештрафуемый порог скорости на дорогах России должен быть понижен
Как сообщает Агентство экономической информации ПРАЙМ, эксперты не поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД, считая такую меру неэффективной.
Лучшей альтернативой штрафам для повышения безопасности дорожного движения названо снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Директор российского отделения европейского фонда «Семейные автопутешествия» Елена Жура отметила, что европейский опыт это наглядно подтверждает, скоростной лимит там снижен, как и «нештрафуемый порог». К слову, нештрафуемый порог в России также был 10 км/ч, как в Европе, до 1 сентября 2013 года. Предложено вернуться к данной норме, а также предложили рассмотреть иные способы снижения количества происшествий на дорогах. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал проект КоАП антиконституционным и антисоциальным.
Лучшей альтернативой штрафам для повышения безопасности дорожного движения названо снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Директор российского отделения европейского фонда «Семейные автопутешествия» Елена Жура отметила, что европейский опыт это наглядно подтверждает, скоростной лимит там снижен, как и «нештрафуемый порог». К слову, нештрафуемый порог в России также был 10 км/ч, как в Европе, до 1 сентября 2013 года. Предложено вернуться к данной норме, а также предложили рассмотреть иные способы снижения количества происшествий на дорогах. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал проект КоАП антиконституционным и антисоциальным.