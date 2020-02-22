22 Февраля 2020 СУББОТА
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Шины Viatti Bosco S/T прошли тест-драйв от онлайн-портала «Автовзгляд»

Новости
Зимние Viatti Bosco S/T для кроссоверов и внедорожников буквально адаптируются к дорожному покрытию. За счет технологии VRF повышается сцепление с дорогой и значительно смягчаются переходы через стыки асфальта, ямы и другие неровности. Шины выпускаются на производственных мощностях предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Шины Viatti Bosco S/T прошли тест-драйв от онлайн-портала «Автовзгляд»

Эксперты онлайн-издания «Автовзгляд» протестировали Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R16. На редакционном автомобиле Hyundai Santa Fe Classic шины прошли испытания на мокром и обледенелом асфальте, на покрытой наледью и снежной кашей дороге, на заснеженном дорожном полотне. Испытания проходили как на улицах Москвы, там и на загородных дорогах ближнего Подмосковья.
«В мегаполисе, где зимой в снегопад многие уличные трассы часто превращаются в сплошное месиво из воды и снега, свойства шин Viatti Bosco S/T оказываются бесценными. Даже в этих непростых условиях шины при торможении держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю довольно точно предсказать тормозной путь. На плавных виражах поведение Viatti Bosco S/T тоже понравилось — как показала практика, на Bosco S/T можно уверенно (но без «драйверского» фанатизма) проходить заснеженные изгибы дороги», – отметили эксперты издания.
Журналисты высоко оценили движение автомобиля, укомплектованного шинами Viatti Bosco S/T, по зимней грунтовой дороге. Кроме того они отметили систему Hydro Safe V с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек. Благодаря ей шина эффективно отводит воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой.
«Мы остались довольны первыми результатами практического тестирования шин Viatti Bosco S/T. В дальнейшем, уже по завершении зимнего сезона, тест-редакторы портала планируют провести контрольные замеры для оценки износостойкости протекторов этих шин. Но уже сейчас мы можем сделать вывод: Viatti Bosco S/T — это вполне достойный вариант зимней обувки для тех автомобилистов, которые подбирают сезонные шины для своих кроссоверов или внедорожников», – подвели итог журналисты.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2019-11-24-zimnij-test-shin-viatti-bosco-s/t-dlja-krossoverov-i-vnedorozhnikov-uverennyj-komfort/
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