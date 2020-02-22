На 50 млн евро сделают Елену Батурину богаче своевременные инвестиции в ирландский отель
Приумножить свои богатства сразу более чем на 50 млн евро может «самая богатая женщина России», как назвало Елену Батурину ведущее деловое издание Ирландии Irish Times.
Это позволят сделать ее прежние инвестиции в роскошный дублинский отель Morrison. По сообщениям источника, бизнес-леди собирается продать ранее приобретенную за 22 млн евро в 2012 году четырехзвездочную гостиницу по цене от 80 до 85 млн евро. Соответствующее распоряжение от Елены Батуриной получило гостиничное подразделение агентства недвижимости CBRE. Также Irish Times утверждает в статье, что в СМИ появлялись сведения о проведении реконструкции отеля в 2012-2013 годах. В нее Елена Батурина вложила до 10 млн евро. Соответственно, прибыль предпринимательницы после реализации объекта может составить 165%.
Отель Morrison, отмечает Irish Times, Елена Батурина превратила в процветающий. Журналисты выяснили, что свою годовую прибыль Morrison увеличил почти на 49% до более чем 2,75 млн евро – об этом говорят последние отчеты, поданные отелем в декабре 2019 года. Резко повысить чистую прибыль – в 2018 году продажи в отеле выросли на 6% до 14,16 млн евро – дал возможность строгий контроль доходов. До 2018 года на протяжении трех лет компании Батуриной заработали на Morrison дивиденды на сумму 2,5 млн евро. Сохраненный отелем денежный запас – почти 4 млн евро, а 5,1 млн евро – накопленная прибыль за время владения отелем Еленой Батуриной.
Комментарии Irish Times представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков дать отказался, но высказался о том, что одним из инструментов получения структурами предпринимательницы дохода служит «приобретение малоприбыльных предприятий, их модернизация, последующее успешное развитие и продажа». По мнению экспертов, продажа отеля Morrison привлечет интерес различных международных инвесторов и гостиничных операторов.