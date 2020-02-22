На 50 млн евро сделают Елену Батурину богаче своевременные инвестиции в ирландский отель

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Это позволят сделать ее прежние инвестиции в роскошный дублинский отель Morrison. По сообщениям источника, бизнес-леди собирается продать ранее приобретенную за 22 млн евро в 2012 году четырехзвездочную гостиницу по цене от 80 до 85 млн евро. Соответствующее распоряжение от Елены Батуриной получило гостиничное подразделение агентства недвижимости CBRE. Также Irish Times утверждает в статье, что в СМИ появлялись сведения о проведении реконструкции отеля в 2012-2013 годах. В нее Елена Батурина вложила до 10 млн евро. Соответственно, прибыль предпринимательницы после реализации объекта может составить 165%.Отель Morrison, отмечает Irish Times, Елена Батурина превратила в процветающий. Журналисты выяснили, что свою годовую прибыль Morrison увеличил почти на 49% до более чем 2,75 млн евро – об этом говорят последние отчеты, поданные отелем в декабре 2019 года. Резко повысить чистую прибыль – в 2018 году продажи в отеле выросли на 6% до 14,16 млн евро – дал возможность строгий контроль доходов. До 2018 года на протяжении трех лет компании Батуриной заработали на Morrison дивиденды на сумму 2,5 млн евро. Сохраненный отелем денежный запас – почти 4 млн евро, а 5,1 млн евро – накопленная прибыль за время владения отелем Еленой Батуриной.Комментарии Irish Times представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков дать отказался, но высказался о том, что одним из инструментов получения структурами предпринимательницы дохода служит «приобретение малоприбыльных предприятий, их модернизация, последующее успешное развитие и продажа». По мнению экспертов, продажа отеля Morrison привлечет интерес различных международных инвесторов и гостиничных операторов.