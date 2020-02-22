22 Февраля 2020 СУББОТА
Новости
19:57 | 21 февраля
Шины Viatti Bosco S/T прошли тест-драйв от онлайн-портала «Автовзгляд»
18:39 | 21 февраля
На 50 млн евро сделают Елену Батурину богаче своевременные инвестиции в ирландский отель
17:23 | 21 февраля
В Саратове на Театральной площади будет организована медовая ярмарка
16:49 | 21 февраля
Саратове пройдёт экскурсия «Ребята с нашего двора»
16:15 | 21 февраля
В ЛДС "Кристалл" пройдет "Ледовый разгуляй"
16:01 | 21 февраля
Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
12:30 | 21 февраля
В Саратове прошел семинар для специалистов муниципальных кинотеатров
11:38 | 21 февраля
Саратовские работодатели представили первые сведения для электронных трудовых книжек
10:42 | 21 февраля
Саратовстат: каждый десятый представитель мужского пола в Саратовской области находится в призывном возрасте
09:49 | 21 февраля
На стадионе «Зимний» пройдет ДОСААФОВСКАЯ лыжная гонка
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратове пройдёт экскурсия «Ребята с нашего двора»

Новости
Саратове пройдёт экскурсия «Ребята с нашего двора»

В субботу, 22 февраля, в Саратове пройдёт экскурсия «Ребята с нашего двора», которая приурочена ко «Дню защитника Отечества».

Сотрудники «Городского центра им. П.А. Столыпина» проведут гостей по маршруту памятников, посвящённых выдающимся личностям города. Расскажут историю каждой достопримечательности, каждого человека. Слушатели смогут пополнить знания новыми интересными фактами.

Сбор участников в 13:00 у памятника С.М. Кирова.