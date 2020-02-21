В ЛДС "Кристалл" пройдет "Ледовый разгуляй"
25 февраля при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, министерства молодежной политики и спорта Саратовской области и министерства образования Саратовской области в ЛДС «Кристалл» (ул. Чернышевского, 63) состоится благотворительный концерт «Шоу «Ледовый разгуляй» для многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целью данного мероприятия является популяризация таких видов спорта, как следж-хоккей и фигурное катание.
Концерт состоит из сольных и командных танцевальных номеров юных фигуристов, а также показательных выступлений следж-хоккейной команды.
Всего в мероприятии примет участие более 200 человек.
Помогать в организации мероприятия будут волонтеры – студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Благотворительный концерт «Шоу «Ледовый разгуляй» пройдет 25 февраля с 14.30 до 16.30.