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Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Новости
Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Саратовский НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») стал площадкой для отборочного тура фестиваля «Роснефть зажигает звезды». В творческом состязании приняли участие работники предприятия и их дети.

Конкурсантам представилась возможность проявить свои таланты в хореографии, вокале, искусстве фотографии, живописи, инструментальном и оригинальном жанрах. Всего на участие в отборочном туре фестиваля поступило шестьдесят заявок, которые в зависимости от возраста заявителей были разбиты на три категории: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше.

Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Творчество участников оценивало компетентное жюри: Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер Сергей Зозуля; обладатель Гран-при международных конкурсов, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Юрий Мазурок; режиссер-постановщик театра-студии «Коллаж», лауреат и дипломант Всероссийских и Международных конкурсов Марина Вайлова; член творческого Союза художников России, директор фотошколы «Белая дверь» Игорь Соловьев; заместитель директора по учебно-методической работе ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» Ирина Стойоха.

Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В номинации «Вокал» среди композиций были песни, посвященные приближающемуся юбилею Великой победы. Так, никого не оставили равнодушными «Баллада о матери» в исполнении Олеси Ерюшевой и «Донская лирическая», представленная Ильей Беляевым и Юлией Шамеевой.

Фееричным выдался хореографический блок отборочного тура. Зрители и жюри высоко оценили «Испанский танец «Кастилия» в исполнении Эвелины Колотовой и эстрадный танец «Crazy» в исполнении Ольги Семиной. В категории старше 18 лет жюри признало лучшим народный танец «Некрасовские казаки» в исполнении Елены Хахулиной, Анны Касьяновой, Константина Степанова, Александры Мачихиной, Александра Белитского и Дмитрия Куликова.

Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Искрометным получился эстрадно-цирковой номер «Алиса в стране чудес». Его исполнили дети работников завода: Владимир Ченчиков, Анастасия Булкина, Иван Назаренко, Яна Борисова, Анна и Андрей Гордеевы. Зрелищность номеру обеспечили пластика, грация, акробатические трюки, ловкость рук в жонглировании и эквилибристика.

В инструментальном жанре лучшим номером жюри назвало дуэт баянистов Дмитрия Пешева и Нурлана Кабазова «Юмористическое скерцо».

Фокус фотографов и художников на этот раз был сосредоточен на отражении фестиваля. Тема работ конкурса получила соответствующее название: «Отражение» - «Мой фестиваль».

Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Лауреаты отборочного тура примут участие в зональном туре X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», а его победители, в свою очередь, получат путевки в финал.

НАША СПРАВКА:

Корпоративный Фестиваль направлен на формирование командного единства и реализацию творческого потенциала работников завода и их детей, а также на развитие корпоративной культуры и нравственное и эстетическое воспитание. Сотрудники Саратовского НПЗ и их дети неоднократно занимали первые и призовые места в зональных и финальных турах фестиваля. Так, в прошлом году в зональном туре команда Саратовского НПЗ завоевала две золотых и пять серебряных наград.