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В Саратове прошел семинар для специалистов муниципальных кинотеатров

Новости
В Саратове прошел семинар для специалистов муниципальных кинотеатров

20 февраля в областном киновидеоцентре состоялся семинар, в котором приняли участие 40 руководителей и специалистов муниципальных кинотеатров, модернизированных кинозалов из 28 районов области.

На повестке дня стояло подведение итогов работы в 2019 году и знакомство с планами деятельности на 2020 год: модернизация кинозалов, участие в масштабных региональных проектах и знакомство с новыми методическими разработками.

Директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная в своем выступлении отметила, что сегодня очень важно определить правильный вектор развития киноотрасли в регионе, постепенно и продуманно переходить на работу в цифровом формате. Это значительно повышает качество условий кинопоказов населению, проживающему в малых городах и селах области.

В рамках семинара было организовано несколько секций по вопросам работы с модернизированными кинозалами: условия участия в национальном проекте «Культура», особенности заключения агентских договоров по прокату фильмов в цифровом формате, вопросы формирования отчетности и работы с билетной системой и др.

По мнению слушателей, семинар был полезен как представителям районов, так и организаторам мероприятия. Подобный формат семинара дает возможность каждой стороне построить конструктивный диалог, найти решения существующим проблемам, определить стратегию и тактику для открытия новых современных кинозалов и кинотеатров.

Специалист по методике кино РДК г. Красноармейск Юлия Пономарева: «Большое спасибо областному киновидеоцентру за продуктивное сотрудничество. Наш кинотеатр открылся в прошлом году. На данный момент у нас есть пусть и небольшой, но опыт работы в современном кинозале. Благодаря участию в семинаре я получила квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся эффективной деятельности кинозала».