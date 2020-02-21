Саратовские работодатели представили первые сведения для электронных трудовых книжек

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С начала года страхователи, у которых в штате есть наемные работники, обязаны ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности своих сотрудников, на основе которых будут формироваться их электронные трудовые книжки. Сведения передаются в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо компания меняла свое название. Сделать это нужно до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором осуществлено кадровое изменение.Отчитаться также придется, если работник подавал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки. Более 2700 саратовцев уже сделали выбор в пользу электронной трудовой. У всех остальных наших граждан еще есть время до конца 2020 года, чтобы определиться: оставить традиционный бумажный документ или перейти на современный электронный. Среди преимуществ электронной трудовой: удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажный документ, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности, начиная с 2020 года.Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.