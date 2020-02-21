Областная Пушкинская библиотека проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки»
Сегодня Областная Пушкинская библиотека в рамках межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа» проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки».
В этот раз мы читаем произведения о Великой Отечественной войне саратовских авторов и о земляках – участниках войны. Приглашаем присоединиться к акции и организовать для ребят громкие чтения. Для Саратовского региона рекомендуем почитать произведения К. Федина, И. Тобольского, М.Алексеева и др. Так же рекомендуем обратить внимание на сборник «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне». Сборник можно найти в электронной библиотеке на сайте библиотеки http://pushkinlib.ru/.