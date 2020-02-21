21 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:23 | 21 февраля
В Саратове на Театральной площади будет организована медовая ярмарка
16:49 | 21 февраля
Саратове пройдёт экскурсия «Ребята с нашего двора»
16:15 | 21 февраля
В ЛДС "Кристалл" пройдет "Ледовый разгуляй"
16:01 | 21 февраля
Саратовский НПЗ провел отборочный тур X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
12:30 | 21 февраля
В Саратове прошел семинар для специалистов муниципальных кинотеатров
11:38 | 21 февраля
Саратовские работодатели представили первые сведения для электронных трудовых книжек
10:42 | 21 февраля
Саратовстат: каждый десятый представитель мужского пола в Саратовской области находится в призывном возрасте
09:49 | 21 февраля
На стадионе «Зимний» пройдет ДОСААФОВСКАЯ лыжная гонка
09:00 | 21 февраля
Областная Пушкинская библиотека проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки»
17:20 | 20 февраля
Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областная Пушкинская библиотека проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки»

Новости
Областная Пушкинская библиотека проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки»

Сегодня Областная Пушкинская библиотека в рамках межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа» проводит второй этап межрегиональных дней чтения «Подвигом славны твои земляки».

В этот раз мы читаем произведения о Великой Отечественной войне саратовских авторов и о земляках – участниках войны. Приглашаем присоединиться к акции и организовать для ребят громкие чтения. Для Саратовского региона рекомендуем почитать произведения К. Федина, И. Тобольского, М.Алексеева и др. Так же рекомендуем обратить внимание на сборник «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне». Сборник можно найти в электронной библиотеке на сайте библиотеки http://pushkinlib.ru/.