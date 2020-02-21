На стадионе «Зимний» пройдет ДОСААФОВСКАЯ лыжная гонка
Завтра, 21 февраля, в 14:00 на лыжном стадионе «Зимний» (5-я Дачная) пройдут городские соревнования по лыжным гонкам - «ДОСААФОВСКАЯ ГОНКА-2020», в рамках проведения месячника работы с допризывной молодежью.
Юноши и девушки будут соревноваться в гонках на лыжах в свободном стиле на дистанциях 2,3 и 5 км. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок, а так же патриотического воспитания молодежи и юношества, подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах России. ДОСААФОВСКАЯ гонка является традиционной и проводится уже не первый год.