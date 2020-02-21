Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»

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Она расположится между федеральной трассой Р-239 (Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан) и автодорогой А-305 (Оренбург-Илек-граница с Республикой Казахстан). Участок будет отнесен к федеральной собственности и соответствовать категории IБ (скоростная автодорога). Средства на осуществление проекта выделяются в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» из федерального бюджета.Одна из особенностей будущей трассы «Обход Оренбурга» в том, что при ее строительстве будут использована стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона HrizoPro. Ее производят в Оренбургской области на базе ТОСЭР в городе Ясный. Добавка имеет уникальную силикатную формулу, которая увеличивает срок службы дорожного полотна. Используемая в составе ЩМА, добавка препятствует образованию в «теле» дороги пустот. Производители HrizoPro отмечают, что добавка хорошо зарекомендовала себя в сложных климатических условиях. Также материал активно применялась при строительстве Крымского моста и трассы М11.