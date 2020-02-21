Саратовцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
С 18 по 21 февраля в городе Саранск проходит чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по плаванию. В соревнованиях принимают участие 723 спортсмена из 14 регионов страны.
На ближайшие 4 дня 417 юношей и 306 девушек объединены одной целью – попасть на всероссийские старты. В борьбу за лидерство вступили: спортсмены областного центра спортивной подготовки МСМК Сучков Егор, воспитанники ГБУ «СШОР по водным видам спорта» МС Никифорова Ангелина и ЗМС Кузьменко Иван.
Во второй день соревнований, 19 февраля, спортсмены показали следующие результаты:
- Сучков Егор занял 3 место на дистанции 200 м брасс среди мужчин;
- Никифорова Ангелина заняла 2 место на дистанции 400 м комплекс среди женщин. Подготовила спортсменку тренер Ерышова Анастасия Александровна.
Воспитанница ГБУ СШОР по водным видам спорта Анастасия Бекетова завоевала бронзу на дистанции 200 м вольным стилем среди женщин.
Ангелина Никифорова, Анастасия Бекетова и Дарья Зотикова в составе сборной команды Саратовской области завоевали бронзовые медали на дистанции 4х200 вольный стиль среди женщин.
Кроме того, 17-летний спортсмен из Энгельса Иван Карпенко завоевал две золотых медали среди юниоров (на 200 метров брассом и на 400 метрах в комплексном плавании). Благодаря показанным результатам, Карпенко завоевал путевку на первенство России.