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В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»

Новости
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»

19 февраля в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы».

Она приурочена к 30-летию со дня открытия этого всемирно известного археологического памятника эпохи бронзы и 45-летию начала исследования уникального культурно-исторического комплекса «Синташта», а также к 80-летию археолога профессора Г.Б. Здановича, открывшего миру «Страну городов». Эта культурно-просветительская выставка проводится при поддержке Благотворительного фонда «Аркаим», а также Российской академии естественных наук и Европейской академии естественных наук.

Аркаим – это след древнейших цивилизаций человечества, укрепленное поселение бронзового века, расположенное на юге Челябинской области. Его по праву можно считать одним из самых значимых и широко известных в мире археологических объектов культурного наследия. Здесь проводятся раскопки и исследования, в которых принимают участие выдающиеся ученые из многих стран мира.

Этот уникальный заповедник стал основанием для многих исследований и открытий, главное из которых – крупный археологический комплекс «Страна городов». 17 июня 1987 года был заложен первый раскоп, с которого началось исследование Аркаима. Памятники этого круга относят к III-II тысячелетиям до нашей эры, а синташтинскую эпоху – ко времени великих древнейших степных обществ. Выставка «Аркаим – Страна городов: пространство и образы» представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития человечества. Аркаим – не только археологический, архитектурный, исторический памятник, но и музей под открытым небом.

На фотографиях отображены географическое расположение памятников «Страны городов», материалы дешифрования аэрофотоснимков в укрепленных и неукрепленных поселениях. Представлены фотографии археологических раскопок разного времени, а также авторские снимки живой природы и современного состояния десятка укрепленных поселений. Посетители фотовыставки смогут ознакомиться с культурным феноменом Южного Урала и индоевропейской цивилизации.

По сей день городище Аркаим удивляет, восхищает, поражает, вызывает споры и сомнения, но пока вопросов здесь гораздо больше, чем ответов.

В 2017-2019 годах выставка экспонировалась в 16 городах России, в том числе в Уфе, Самаре, Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани, а также в пяти городах Казахстана. В декабре 2017 года материалы в формате слайд-шоу были представлены в Женеве в штаб-квартире ООН на международном научном конгрессе.

Открывая презентацию, директор музея Е.М. Казанцев отметил художественную ценность выставки и поблагодарил ее организаторов за предоставленную саратовцам возможность познакомиться с уникальным археологическим памятником.

Представляя выставку, один из ее авторов, фотограф и участник экспедиций в «Страну городов» Ю.В. Зуйков, отметил, что до сих пор большая часть материальных свидетельств этой древней культуры остается в земле. Современному поколению предстоит продолжить археологические изыскания уже с применением новых технологий. Гости увидели фильм о «Стране городов», автором сценария которого является исследователь Аркаима профессор Г.Б. Зданович. Этот фильм смогут посмотреть все посетители выставки.