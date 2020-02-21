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За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров

Новости
За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров

За шесть месяцев работы в международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») было обслужено 346 190 пассажиров.

На внутрироссийских рейсах было обслужено 333 954 пассажиров, а на международных направления трафик составил 12 236 человек. Пассажиропоток нового аэропорта «Гагарин» с 20 августа 2019 года превысил на 48% загрузку старого аэропорта Саратова («Центральный») за аналогичный период.

Всего, с момента открытия аэропорта внутрироссийским и международным маршрутам выполнено 3 391 взлетно-посадочных операций, а общий объем грузов и почты составил более 520 тонн.

Инфраструктура построенного с «нуля» аэропорта «Гагарин» позволяет демонстрировать уверенную динамику роста и обслуживать современные комфортабельные типы самолетов – Boeing 737-800, Airbus A320, Embraer-170/190 и Sukhoi Superjet 100.

В 2019 году полеты из аэропорта «Гагарин» на регулярной основе выполняли 7 авиакомпаний по 6 регулярным направлениям. В настоящий момент из Саратова можно вылететь в три крупнейших аэропорта Московского авиационного узла. Так, авиакомпании «Аэрофлот» и NordWind осуществляют полеты в аэропорт Шереметьево, авиакомпания S7 Airlines – в аэропорт Домодедово, а авиакомпания «Победа» – во Внуково.

Кроме столичного региона лоукостер «Победа» осуществляет рейсы в Санкт-Петербург. Авиакомпания «ИрАэро» выполняет рейсы в Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды, а рейсы в Сургут выполняет авиакомпания «ЮТэйр».

Напомним, строительство международного аэропорта в Саратове – это крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации страны, который был отмечен экспертным сообществом. Так, в рамках III Международного форума «Транспортная неделя - 2019» аэропорт «Гагарин» был признан жюри VI Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения» как лучший инфраструктурный проект 2019 года, а в 2020 году аэропорт «Гагарин» стал лауреатом 6-й национальной премии «Воздушные ворота России» и победителем сразу в двух номинациях: «Лучший инновационный проект» и «Лучший инвестиционный проект года».