В минувшие сутки в огне погибли два человека
В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара.
Вчера в 10.46 на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о загорании вещей б/у в гараже ГСК «Сазанлитейный-1». Площадь пожара составила двенадцать квадратных метров.
В 17.50 загорелся частный дом в поселке Золотая Степь Советского района. Площадь пожара составила сорок квадратных метров. В результате пожара погибла женщина 1946 года рождения.
В 21.33на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в трехквартирном доме в поселке Красная Речка Пугачевского района. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения.
Сегодня в семь утра в Саратове горел автомобиль «Лада Калина» на улице Перспективной. Площадь пожара составила три "квадрата". На тушение выезжала 1 единица техники.