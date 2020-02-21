21 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 февраля
Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»
16:14 | 20 февраля
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»
15:15 | 20 февраля
Саратовцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
14:20 | 20 февраля
За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров
13:23 | 20 февраля
В минувшие сутки в огне погибли два человека
12:30 | 20 февраля
В кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»
11:45 | 20 февраля
В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия
10:52 | 20 февраля
Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе
09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В минувшие сутки в огне погибли два человека

Новости
В минувшие сутки в огне погибли два человека

В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара.

Вчера в 10.46 на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о загорании вещей б/у в гараже ГСК «Сазанлитейный-1». Площадь пожара составила двенадцать квадратных метров.

В 17.50 загорелся частный дом в поселке Золотая Степь Советского района. Площадь пожара составила сорок квадратных метров. В результате пожара погибла женщина 1946 года рождения.

В 21.33на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в трехквартирном доме в поселке Красная Речка Пугачевского района. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения.

Сегодня в семь утра в Саратове горел автомобиль «Лада Калина» на улице Перспективной. Площадь пожара составила три "квадрата". На тушение выезжала 1 единица техники.