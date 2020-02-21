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В кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»

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18 февраля в кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт». Его участниками по традиции стали лицеисты «Соляриса».

Юных киноэкспертов ждал сюрприз – лекторий заведующей музея-усадьбы В.Э. Борисова-Мусатова Элеоноры Белонович. Из ее рассказа лицеисты узнали, что Виктор Эльпидифорович свой путь художника начал в Саратове. Он стал одним из первых художников конца XIX - начала XX века, открывшим фотографию как способ фиксировать идеи и впечатления и переносить эти идеи в художественной обработке на свои полотна. Позднее фотография стала для художника новой формой творчества: Борисов-Мусатов организовывал сложные постановочные съемки и создавал серии этюдов.

Лектор представила слушателям творческий путь художника через его знаменитые произведения, некоторые из которых выставляются в Радищевском музее: «Осенние мотивы», «Эйфелева башня», «Водоём», «Призраки», «Реквием».

После выступления Элеонора Николаевна поделилась своими впечатлениями о диалоге с ребятами на сложную искусствоведческую тему: «Детская аудитория всегда требует дополнительных усилий: «разговорить», раскрепостить ребят и при этом удержать их внимание. Сегодня аудитория поразила меня своей творческой наблюдательностью».

По окончании лектория ребята посмотрели фрагменты художественного фильма «Сто дней после детства» режиссера Сергея Соловьева.
Юные лицеисты отметили тонкую работу режиссёра, художника и оператора картины и увидели в кадрах фильма художественную связь с полотнами Виктора Борисова-Мусатова.

Преподаватель лицея «Солярис» Татьяна Правдина поблагодарила областной киновидеоцентр и общественную организацию «Саратовская кинотраектория» за организацию встречи. По её словам, подобный формат мероприятий позволит ребятам научиться анализировать кинофильмы с позиции художника и режиссёра.

Напомним, что дискуссионный клуб «Школьный киноэксперт» начал свою работу осенью 2019 года по инициативе Саратовского областного киновидеоцентра и общественной организации содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория» и поддержке руководства лицея «Солярис».