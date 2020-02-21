21 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 февраля
Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»
16:14 | 20 февраля
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»
15:15 | 20 февраля
Саратовцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
14:20 | 20 февраля
За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров
13:23 | 20 февраля
В минувшие сутки в огне погибли два человека
12:30 | 20 февраля
В кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»
11:45 | 20 февраля
В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия
10:52 | 20 февраля
Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе
09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия

Новости


В 2020 году на территории Саратова продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время планируется ремонт 30 участков дорожного покрытия общей площадью около 200 тысяч квадратных метров.

В предварительный запланированный перечень вошли улицы Аэропорт, Провиантская (от ул. Советской до Рабочего пер., от Рабочего пер. до ул. Набережной), им. Дзержинского Ф.Э. (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Горького А.М.), им. Хользунова А.И., им. Симбирцева В.Н., им. Григорьева Е.Ф. (от ул. им. Некрасова Н.А. до ул. им. Чернышевского Н.Г., от ул. Соборной до ул. им. Некрасова Н.А., ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.), 1-й пр. им. Панфилова И.В., 2-й пр. им. Панфилова И.В., 3-й пр. им. Панфилова И.В., им. Мамонтовой В.Н., Тверская (от ул. им. Дубовикова Б.А. до ул. Офицерской), дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища, им. Лебедева - Кумача В.И., им. Пугачева Е.И. (от ул. Б. Горной до ул. им. Кутякова И.С.), им. Муленкова А.П., им. Шехурдина А.П. (местный пр-д от НИИ-28 до Трофимовского моста), им. Шехурдина А.П. Мостовая, Международная, Мясницкая (от ул. Б. Горной до ул. Соколовогорской), Техническая, просп. им. 50 лет Октября (от Молодежного пр. до ул. 2-й Прокатной), им. Хомяковой В.Д., Белоглинская (от ул. им. 53-й Стрелковой дивизии до ул. им. Чапаева В.И.), Соколовогорская, им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Московской), им. Маяковского В.В., Железнодорожная (от ул. Б. Горная до ул. им. Зарубина В.С.), им. Пугачева Е.И. (от ул. им. Вавилова Н.И. до ул. Советской), Бульварная.

С ноября 2019 года ведутся работы по реконструкции путепровода Трофимовский. В рамках нацпроекта строительство планируется завершить до конца текущего года.

За 3 года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 2,5 млн кв. м асфальтового покрытия, доля отремонтированных дорог на территории муниципального образования «Город Саратов» составила свыше 61% от площади дорог, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и 40,8% от общей площади автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории города.