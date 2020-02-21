В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия

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В предварительный запланированный перечень вошли улицы Аэропорт, Провиантская (от ул. Советской до Рабочего пер., от Рабочего пер. до ул. Набережной), им. Дзержинского Ф.Э. (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Горького А.М.), им. Хользунова А.И., им. Симбирцева В.Н., им. Григорьева Е.Ф. (от ул. им. Некрасова Н.А. до ул. им. Чернышевского Н.Г., от ул. Соборной до ул. им. Некрасова Н.А., ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.), 1-й пр. им. Панфилова И.В., 2-й пр. им. Панфилова И.В., 3-й пр. им. Панфилова И.В., им. Мамонтовой В.Н., Тверская (от ул. им. Дубовикова Б.А. до ул. Офицерской), дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища, им. Лебедева - Кумача В.И., им. Пугачева Е.И. (от ул. Б. Горной до ул. им. Кутякова И.С.), им. Муленкова А.П., им. Шехурдина А.П. (местный пр-д от НИИ-28 до Трофимовского моста), им. Шехурдина А.П. Мостовая, Международная, Мясницкая (от ул. Б. Горной до ул. Соколовогорской), Техническая, просп. им. 50 лет Октября (от Молодежного пр. до ул. 2-й Прокатной), им. Хомяковой В.Д., Белоглинская (от ул. им. 53-й Стрелковой дивизии до ул. им. Чапаева В.И.), Соколовогорская, им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Московской), им. Маяковского В.В., Железнодорожная (от ул. Б. Горная до ул. им. Зарубина В.С.), им. Пугачева Е.И. (от ул. им. Вавилова Н.И. до ул. Советской), Бульварная.С ноября 2019 года ведутся работы по реконструкции путепровода Трофимовский. В рамках нацпроекта строительство планируется завершить до конца текущего года.За 3 года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 2,5 млн кв. м асфальтового покрытия, доля отремонтированных дорог на территории муниципального образования «Город Саратов» составила свыше 61% от площади дорог, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и 40,8% от общей площади автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории города.