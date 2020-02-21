Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе
19 февраля 2020 года в г. Балаково в ФОКе им. А.Н. Коваленко состоялись финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в возрастной категории 2009-2010 г.р.
В соревнованиях принимали участие 3 команды из Пугачевского, Марксовского и Вольского муниципальных районов области.
Победителем соревнований стала команда «Юность» Вольского муниципального района, второе место заняла команда «Медведь» Пугачевского района и третье место заняла команда «Нива» Марксовского района.
Команды-победительницы были награждены кубками, грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта области. Также при поддержке некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», созданной по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, команде победителю и призёрам были вручены сертификаты на приобретение хоккейной амуниции и хоккейных клюшек, тренеру команды победительницы финальных соревнований и тренерам в номинации «Лучший сельский тренер» были вручены сертификаты на получение денежного гранта.
Следующим мероприятием в рамках всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» станет региональный этап соревнований среди команд юношей допризывного возраста, который пройдет 2 марта в г.Вольске.