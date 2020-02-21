21 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 февраля
Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»
16:14 | 20 февраля
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»
15:15 | 20 февраля
Саратовцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
14:20 | 20 февраля
За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров
13:23 | 20 февраля
В минувшие сутки в огне погибли два человека
12:30 | 20 февраля
В кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»
11:45 | 20 февраля
В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия
10:52 | 20 февраля
Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе
09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе

Новости


19 февраля 2020 года в г. Балаково в ФОКе им. А.Н. Коваленко состоялись финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в возрастной категории 2009-2010 г.р.

В соревнованиях принимали участие 3 команды из Пугачевского, Марксовского и Вольского муниципальных районов области.

Победителем соревнований стала команда «Юность» Вольского муниципального района, второе место заняла команда «Медведь» Пугачевского района и третье место заняла команда «Нива» Марксовского района.

Команды-победительницы были награждены кубками, грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта области. Также при поддержке некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», созданной по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, команде победителю и призёрам были вручены сертификаты на приобретение хоккейной амуниции и хоккейных клюшек, тренеру команды победительницы финальных соревнований и тренерам в номинации «Лучший сельский тренер» были вручены сертификаты на получение денежного гранта.

Следующим мероприятием в рамках всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» станет региональный этап соревнований среди команд юношей допризывного возраста, который пройдет 2 марта в г.Вольске.