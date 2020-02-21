21 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 февраля
Определена дата ввода в эксплуатацию второй очереди «Обхода Оренбурга»
16:14 | 20 февраля
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки «Аркаим – Страна городов: пространство и образы»
15:15 | 20 февраля
Саратовцы продолжают завоевывать медали на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
14:20 | 20 февраля
За полгода работы «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров
13:23 | 20 февраля
В минувшие сутки в огне погибли два человека
12:30 | 20 февраля
В кинозале «На Рижской» состоялось первое в 2020 году заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»
11:45 | 20 февраля
В 2020 году планируется отремонтировать около двухсот тысяч квадратных метров дорожного покрытия
10:52 | 20 февраля
Определился победитель турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» в младшей группе
09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
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Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»

Новости


В Международный день социальной справедливости 20 февраля 2020 года Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» совместно с Центром Поддержки Гражданских Инициатив запускают акцию «Герои среди нас».

Маршрут «Автобусов добра» будет составлен так, чтобы проехать 100 офисов и открытых пунктов по стране, в которых сотрудники компаний и неравнодушные горожане соберут подарки для ветеранов, тружеников тыла, детей войны к 23 февраля и 8 марта, передавая таким образом благодарность за Победу, за героизм, проявленный в тяжелые годы восстановления страны из руин.

Присоединиться к сбору может любая компания или организация, нужно только отправить заявку свободной форме на geroi@dadobro.com

От Калининграда до Владивостока жители городов смогут передать подарочные наборы, сладости и сувениры. Волонтеры отвезут собранное в дома ветеранов, социальные центры к 23 февраля и 8 марта. Все желающие могут присоединиться к поездкам с волонтерами.

Жители Саратова смогут передать подарочные мужские наборы, женские наборы косметики, чай, кофе, мягкие сладости. Приветствуется подарочная упаковка. Также можно положить что-то от себя, подписать открытку.

Пункты приема расположены в отделениях партии «Единая Россия», принести подарки можно 19 февраля и 20 февраля:

1.Ул. Орджоникидзе, дом 1 (20 февраля сбор до 12.00);
2. Ул. Шелковичная, дом 2 (20 февраля сбор до 13.00);
3. Проспект 50 лет Октября, дом 110 А (20 февраля сбор до 14.30);
4. Ул. Вавилова, дом 59/65 (20 февраля сбор до 15.00).

Жители Саратова могут связаться с городским координатором “ДаДобро”, чтобы передать подарки и вместе с волонтерами навестить пожилых людей.

Контакты для СМИ: +7(916) 372-66-96 Нелли Сергеева, PR-отдел

По организационным вопросам: +7 (987)307-38-11 Яна Агибова, координатор «ДаДобро» в Саратове.