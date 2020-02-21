Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»

просмотров: 151

Маршрут «Автобусов добра» будет составлен так, чтобы проехать 100 офисов и открытых пунктов по стране, в которых сотрудники компаний и неравнодушные горожане соберут подарки для ветеранов, тружеников тыла, детей войны к 23 февраля и 8 марта, передавая таким образом благодарность за Победу, за героизм, проявленный в тяжелые годы восстановления страны из руин.Присоединиться к сбору может любая компания или организация, нужно только отправить заявку свободной форме на geroi@dadobro.comОт Калининграда до Владивостока жители городов смогут передать подарочные наборы, сладости и сувениры. Волонтеры отвезут собранное в дома ветеранов, социальные центры к 23 февраля и 8 марта. Все желающие могут присоединиться к поездкам с волонтерами.Жители Саратова смогут передать подарочные мужские наборы, женские наборы косметики, чай, кофе, мягкие сладости. Приветствуется подарочная упаковка. Также можно положить что-то от себя, подписать открытку.Пункты приема расположены в отделениях партии «Единая Россия», принести подарки можно 19 февраля и 20 февраля:1.Ул. Орджоникидзе, дом 1 (20 февраля сбор до 12.00);2. Ул. Шелковичная, дом 2 (20 февраля сбор до 13.00);3. Проспект 50 лет Октября, дом 110 А (20 февраля сбор до 14.30);4. Ул. Вавилова, дом 59/65 (20 февраля сбор до 15.00).Жители Саратова могут связаться с городским координатором “ДаДобро”, чтобы передать подарки и вместе с волонтерами навестить пожилых людей.Контакты для СМИ: +7(916) 372-66-96 Нелли Сергеева, PR-отделПо организационным вопросам: +7 (987)307-38-11 Яна Агибова, координатор «ДаДобро» в Саратове.