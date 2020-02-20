Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
Сегодня в Историческом парка « Моя история» будет день открытых дверей для льготной категории посетителей, в том числе для школьников, студентов очного отделения и пенсионеров.
Вы можете бесплатно посмотреть любую мультимедийную выставку: «От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945 гг.», «Россия — Моя история. 1945-2016 гг.», «Романовы», «Рюриковичи».
Студентам высшего или среднего профессионального учебного заведения необходимо предъявить студенческий билет или зачетку, чтобы подтвердить статус студента. Льготные категории граждан уточняйте, пожалуйста, у администраторов.
Не забывайте, что билетные кассы закрываются за час до закрытия парка.
Записаться на экскурсию или квест можно по телефону: (8452)69-50-34
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