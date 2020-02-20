20 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
17:00 | 19 февраля
В Саратовской области сегодня состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»
16:07 | 19 февраля
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Дню защитника Отечества
15:12 | 19 февраля
Пригородные поезда между Саратовом, Ершовом и Озинками будут курсировать дополнительно 9 и 10 марта
14:19 | 19 февраля
В этом году Фединские чтения будут посвящены 75-летию Победы
13:28 | 19 февраля
«Цифровые» волонтеры отмечены благодарственными письмами
12:30 | 19 февраля
Саратовцев приглашают принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Крымский мост»
11:37 | 19 февраля
Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести» и участвуют в челлендже
10:40 | 19 февраля
Саратовские гимнастки с успехом выступили на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области сегодня состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

Новости


В Главном управлении МЧС России по Саратовской области сегодня состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди студентов ВУЗов и СУЗов Саратовской области.

11 команд учебных заведений Саратовской области соревновались за звание лучших в знании правил оказания первой помощи и психологической поддержки.

Рассказывает Светлана Кропотова, главный специалист отдела по медико-психологическому обеспечению Главного управления МЧС России по Саратовской области: "Основной посыл данного конкурса, в том, что любой человек, независимо от пола и возраста, образования и профессии, став свидетелем чрезвычайного происшествия, не растеряется и окажет первую помощь и психологическую поддержку. И это спасет жизнь человеку".

В судейскую коллегию, возглавляемую заместителем начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Сергеем Булгаковым, вошли не только психологи Главного управления, но и специалисты медицинского обеспечения, представители саратовских аварийно-спасательных формирований.

В течение часа студенты решали задания, охватывающий широкий спектр вопросов по оказанию помощи гражданам при несчастных случаях, в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Девушки и юноши отвечали, как правильно провести искусственную вентиляцию лёгких, остановить кровотечение, обработать рану, помочь человеку при острых стрессовых реакциях.

По итогам соревнований третье место в 1-м этапе соревнований заняла команда «Стрела» профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А. Гагарина, на втором месте – команда «Феникс» профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А. Гагарина, а победу одержали студенты команды "ВЕКТОР ВСКС" Саратовского архитектурно-строительного колледжа (Никита Левицкий, Софья Буряк и Татьяна Шишкова). Самый лучший личный результат показала в этом году Софьяна Аверина из Балаково (Губернаторский автомобильно-электромеханический колледж).

Второй год подряд команда "ВЕКТОР" становится победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Человеческий фактор". Ребята начинают готовиться ко 2-му этапу (межрегиональному) соревнований, который пройдет в марте в г. Нижний Новгород.

Победителям сегодня были вручены дипломы, а остальным участникам соревнований – свидетельства.