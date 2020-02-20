В Саратовской области сегодня состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

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11 команд учебных заведений Саратовской области соревновались за звание лучших в знании правил оказания первой помощи и психологической поддержки.Рассказывает Светлана Кропотова, главный специалист отдела по медико-психологическому обеспечению Главного управления МЧС России по Саратовской области: "Основной посыл данного конкурса, в том, что любой человек, независимо от пола и возраста, образования и профессии, став свидетелем чрезвычайного происшествия, не растеряется и окажет первую помощь и психологическую поддержку. И это спасет жизнь человеку".В судейскую коллегию, возглавляемую заместителем начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Сергеем Булгаковым, вошли не только психологи Главного управления, но и специалисты медицинского обеспечения, представители саратовских аварийно-спасательных формирований.В течение часа студенты решали задания, охватывающий широкий спектр вопросов по оказанию помощи гражданам при несчастных случаях, в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Девушки и юноши отвечали, как правильно провести искусственную вентиляцию лёгких, остановить кровотечение, обработать рану, помочь человеку при острых стрессовых реакциях.По итогам соревнований третье место в 1-м этапе соревнований заняла команда «Стрела» профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А. Гагарина, на втором месте – команда «Феникс» профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А. Гагарина, а победу одержали студенты команды "ВЕКТОР ВСКС" Саратовского архитектурно-строительного колледжа (Никита Левицкий, Софья Буряк и Татьяна Шишкова). Самый лучший личный результат показала в этом году Софьяна Аверина из Балаково (Губернаторский автомобильно-электромеханический колледж).Второй год подряд команда "ВЕКТОР" становится победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Человеческий фактор". Ребята начинают готовиться ко 2-му этапу (межрегиональному) соревнований, который пройдет в марте в г. Нижний Новгород.Победителям сегодня были вручены дипломы, а остальным участникам соревнований – свидетельства.