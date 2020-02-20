20 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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09:57 | 20 февраля
Саратовцев приглашают присоединиться к акции «Герои среди нас»
09:15 | 20 февраля
Сегодня в Историческом парка « Моя история» - день открытых дверей для льготной категории посетителей
17:00 | 19 февраля
В Саратовской области сегодня состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»
16:07 | 19 февраля
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Дню защитника Отечества
15:12 | 19 февраля
Пригородные поезда между Саратовом, Ершовом и Озинками будут курсировать дополнительно 9 и 10 марта
14:19 | 19 февраля
В этом году Фединские чтения будут посвящены 75-летию Победы
13:28 | 19 февраля
«Цифровые» волонтеры отмечены благодарственными письмами
12:30 | 19 февраля
Саратовцев приглашают принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Крымский мост»
11:37 | 19 февраля
Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести» и участвуют в челлендже
10:40 | 19 февраля
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«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Дню защитника Отечества

Новости
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Дню защитника Отечества

20 февраля в 15.00 в кинозале «На Рижской» состоится премьерный показ художественного фильма «Сестрёнка» (6+) режиссера Александра Галибина. Сеанс пройдет в рамках кинопроекта «Война глазами детей», приуроченного к Году памяти и славы в России.

Это кинолента о шестилетней сироте Оксане, которую во время войны привезли из украинской деревни в башкирский аул, после того, как фашистами была убита ее мама. Героине приходится нелегко в незнакомой среде, но ее «новый» башкирский брат Ямиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома.

Фильм, снятый по мотивам повести Мустая Карима «Радость нашего дома», будет интересен не только детям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам.

Стоимость 1 билета – 70 руб.

Для гостей кинозала «На Рижской» действует АКЦИЯ – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 чел.).

Напомним, областной киновидеоцентр и региональная общественная организация содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория» в течение всего года будут проводить в кинозале «На Рижской», а также на площадках общеобразовательных учреждений и учреждений культуры Саратова и муниципальных районов области тематические киномероприятия и показы кинолент, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.