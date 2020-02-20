«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Дню защитника Отечества

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Это кинолента о шестилетней сироте Оксане, которую во время войны привезли из украинской деревни в башкирский аул, после того, как фашистами была убита ее мама. Героине приходится нелегко в незнакомой среде, но ее «новый» башкирский брат Ямиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома.Фильм, снятый по мотивам повести Мустая Карима «Радость нашего дома», будет интересен не только детям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам.Стоимость 1 билета – 70 руб.Для гостей кинозала «На Рижской» действует АКЦИЯ – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 чел.).Напомним, областной киновидеоцентр и региональная общественная организация содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория» в течение всего года будут проводить в кинозале «На Рижской», а также на площадках общеобразовательных учреждений и учреждений культуры Саратова и муниципальных районов области тематические киномероприятия и показы кинолент, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.