Пригородные поезда между Саратовом, Ершовом и Озинками будут курсировать дополнительно 9 и 10 марта
Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни марта назначены пригородные поезда, следующие по маршруту Саратов – Ершов – Озинки.
На 9 марта:
- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;
- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13.
На 10 марта:
- № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;
- № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.
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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».