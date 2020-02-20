20 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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В этом году Фединские чтения будут посвящены 75-летию Победы

Новости
В этом году Фединские чтения будут посвящены 75-летию Победы

Ежегодные Фединские чтения пройдут в музее К.А. Федина 25 и 26 февраля. В этом году они посвящены 75-летию Победы.

25 февраля в 11.00, после возложения цветов к памятнику К.А. Федина, в музее состоится круглый стол «“Испытание чувств”. Война в судьбе и творчестве писателя».

В работе круглого стола примут участие внуки Константина Александровича Федина – В.А. Фомина и К.А. Роговин (Москва); А.Г. Гачева, д.ф.н, ведущий научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН; И.А. Сидорова, зав. информационно-туристическим отделом Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника; музейные сотрудники, ученые и представители творческой интеллигенции Саратова.

В выступлениях будут рассмотрены различные аспекты жизни и творчества писателей в годы войны (на фронте, в тылу, в эвакуации). Особое внимание будет уделено подлинным материалам из фондов музеев как источнику создания объективной картины этих лет.

В 15.00 состоится экскурсия по выставке «Кабинет и мир писателя» (проект под эгидой Ассоциации литературных музеев России)

26 февраля в 11.00 в музее К.А. Федина состоится творческая встреча с Анастасией Георгиевной Гачевой, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником ИМЛИ им. А.М. Горького РАН.

Государственный музей К.А. Федина расположен по адресу:

410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 154

Т. 23-06-05, 23-07-32