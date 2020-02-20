20 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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13:28 | 19 февраля
«Цифровые» волонтеры отмечены благодарственными письмами
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«Цифровые» волонтеры отмечены благодарственными письмами

Новости


Вчера в торжественной обстановке волонтёры, принимающие участие в акции «Подключи бабушку.Смотри цифру», получили благодарственные письма из рук директора филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» Эдуарда Тищенко.

Он сердечно поблагодарил ребят за активное участие и помощь в реализации мероприятий по переходу Саратовской области на цифровое эфирное телерадиовещание.

В рамках перехода телевидения на цифровое вещание на территории Саратовской области в Региональном центре «Молодежь плюс» было обучено более 2 тысяч волонтеров, которые отрабатывали все заявки населения – конcультировали и по телефону, и с выездом на дом. Количество отработанных заявок за 1 день в активный период после 14 октября 2019 года доходило до 200-т адресов. Всего от жителей области поступило 6810 заявок, из которых 3643 отработано с выходом на дом, 3167 отработано по телефону.

«Вы внесли неоценимый вклад в историческое событие всей страны! Спасибо вам! Мы вами гордимся!» - поздравила добровольцев заместитель министра молодежной политики и спорта Беловицкая Ангелина Антоновна.

«Нам провели интересную экскурсию в аппаратный центр телевизионной вышки на Лысой горе, показали специализированную аппаратуру, рассказали об истории возникновения телевидения. Вышка была построена в Саратове в 1957 году. Это очень интересно! Награда была для меня неожиданностью, я с радостью помогал жителям нашего города в переходе на цифровое телевидение» - прокомментировал сотрудник ГБУ РЦ «Молодежь плюс», «цифровой» волонтёр Даниил Дементьев.

Письма получили 40 самых активных волонтеров. Также особым благодарственным письмом филиала «Саратовский ОРТПЦ» был отмечен весь коллектив ГБУ Регионального центра «Молодежь плюс».

Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.