Саратовцев приглашают принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Крымский мост»
С 3 по 10 мая этого года в Республике Крым состоится Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Крымский мост», посвященный Году памяти и Славы.
Фестиваль проходит по следующим номинациям: вокал, хореография, инструментальные ансамбли, смотр строя и песни. Для участников Фестиваля будет организована экскурсионная программа по городам Республики Крым, посещение музеев, участие в акции «Бессмертный полк» в г. Севастополе и в факельном шествии на гору Митридат.
Для участия в Фестивале приглашаются творческие коллективы, учащиеся образовательных организаций с кадетскими классами, юнармейские отряды.
Заявки на участие в Фестивале направляются на адрес электронной почты: festparad@gmail.com.