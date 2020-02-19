19 Февраля 2020 СРЕДА
Новости
13:28 | 19 февраля
«Цифровые» волонтеры отмечены благодарственными письмами
12:30 | 19 февраля
Саратовцев приглашают принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Крымский мост»
11:37 | 19 февраля
Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести» и участвуют в челлендже
10:40 | 19 февраля
Саратовские гимнастки с успехом выступили на соревнованиях в Санкт-Петербурге
09:49 | 19 февраля
Осталось ровно 250 дней до X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой
09:00 | 19 февраля
В администрации Саратова обсудили возможности электронной записи в школы
17:00 | 18 февраля
В музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Кабинет и мир писателя»
16:00 | 18 февраля
Областной центр готовится к проведению массового шахматного турнира «Детский Кубок федерации»
15:09 | 18 февраля
В Саратове начинает работу «Школа добровольца»
14:21 | 18 февраля
На 28-м Международном органном фестивале состоится премьерная программа «Билет в Голливуд»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести» и участвуют в челлендже

Новости


Все большую популярность на просторах интернета набирает челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести.

Несколько дней назад, член Общественной палаты города Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграм запустил данный флешмоб. Акция нашла отклик в сердцах саратовцев. Жители города рассказывают истории о своих бабушках и дедушках, делятся их биографией и трудовыми достижениями.

Вчера акцию поддержала известная саратовская ведущая Анна Дубовская.
«Друзья! Призываю всем вместе поддержать челендж! Рассказывайте о своих родственниках, о тружениках тыла. Чем больше будет информации, тем больше мы привлечем внимание, и Саратов обязательно получит звание «Город трудовой доблести»», - поделилась со своими подписчиками Анна Дубовская.

Параллельно с челенджем саратовцы активно собирают подписи. Напомним, общественное объединение «Любимый город» от имени жителей создали петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую за 5 дней подписали почти 700 человек.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код