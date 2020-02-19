Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести» и участвуют в челлендже

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Несколько дней назад, член Общественной палаты города Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграм запустил данный флешмоб. Акция нашла отклик в сердцах саратовцев. Жители города рассказывают истории о своих бабушках и дедушках, делятся их биографией и трудовыми достижениями.Вчера акцию поддержала известная саратовская ведущая Анна Дубовская.«Друзья! Призываю всем вместе поддержать челендж! Рассказывайте о своих родственниках, о тружениках тыла. Чем больше будет информации, тем больше мы привлечем внимание, и Саратов обязательно получит звание «Город трудовой доблести»», - поделилась со своими подписчиками Анна Дубовская.Параллельно с челенджем саратовцы активно собирают подписи. Напомним, общественное объединение «Любимый город» от имени жителей создали петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую за 5 дней подписали почти 700 человек.