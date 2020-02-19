Саратовские гимнастки с успехом выступили на соревнованиях в Санкт-Петербурге
15-16 февраля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по художественной гимнастике "Valentine's CUP".
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Петрозаводска, Архангельска, Смоленска, Саратова, Санкт-Петербурга.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" заняли следующие места:
Червякова Александра заняла 2 место среди девочек 2009 г.р., группа Б
Севостьянова Василиса заняла 2 место, Власенко Анастасия - 3 место среди девочек 2008 г.р.
Рыбакова Милена заняла 5 место среди девочек 2010 г.р., группа Б.
Команда "Малинки" (Степанова Яна, Заикина Софья, Серкова Ева, Голубева Анастасия, Гарамита Дарья) заняла 1 место среди девочек 2011 г.р.
Подготовили спортсменок тренеры по художественной гимнастике Галина Александровна Михеева и Елена Анатольевна Ветренникова.