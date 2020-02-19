Осталось ровно 250 дней до X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой

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Лидия Андреевна Русланова – легендарная певица ХХ века. Ее имя неразрывно связано с народной песней и Великой Победой. Русланова прошла путь от сиротского детства до всенародной славы. Перенесла тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, пела на фронтах двух мировых войн, на фронтах гражданской, Финской и Великой Отечественной войны. В составе фронтовых бригад дошла до Рейхстага и через всю жизнь пронесла светлую улыбку и любовь к народной песне.«Катюша», «Валенки», «В землянке», «Вниз по Волге реке» и многие другие песни не давали забыть о доме о близких, вдохновляли бойцов на ратный подвиг.Сегодня, 18 февраля, осталось ровно 250 дней до грандиозного события – X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой, который пройдет с 26 по 30 октября 2020 года в Саратовском областном центре народного творчества, названным в честь певицы. Конкурс включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и Славы. И снова Саратовская земля станет песенной житницей России, ибо «Русланова – это русская песня» (Леонид Утесов).