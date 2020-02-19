В администрации Саратова обсудили возможности электронной записи в школы

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В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов администрации, министерства образования, министерства экономического развития области и МФЦ. В настоящее время на территории региона реализуются две автоматизированные информационные системы «Комплектование ДОУ» на платформе «Дневник.ру» и «Летний отдых детей».Подать заявку на данные муниципальные услуги возможно в том, числе через Единый портал государственных услуг и Многофункциональные центры, что в разы снижает нагрузку на образовательные учреждения.По словам Михаила Исаева, необходимо создать возможность электронной записи и в общеобразовательные учреждения, чтобы не допускать очередей при наборе детей в первые классы. Прием заявлений от родителей ежегодно осуществляется с 1 февраля по 5 сентября, но наибольший ажиотаж наблюдается в первые дни.В ходе обсуждения было принято решение рассмотреть возможность организации электронной записи на базе имеющихся автоматизированных платформ. Соответствующее письмо с просьбой проработать нормативные документы будет направлено в адрес Правительства области, так как разработка и содержание подобных платформ - субъектовые полномочия.