В музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Кабинет и мир писателя»

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В доме писателя кабинет всегда занимал особое место. Он был творческой мастерской, где создавались литературные произведения, здесь автор проводил многие часы в размышлениях о судьбах своих героев, о прошлом, настоящем и будущем своей Родины, о правильности избранного им пути.Чаще всего обстановка кабинета была неслучайной. Каждый писатель привносил сюда что-то из своего труда, из мира, в котором он жил и творил. По предметам в кабинете можно предположить, что в данный период занимало его хозяина, проследить интеллектуальные интересы.Неотъемлемой частью кабинета является библиотека, дающая представление о литературных предпочтениях писателя, в какой-то мере раскрывающая особенности его личности и характера. Писательский стол, занимающий, можно сказать, центральное место, расскажет о темпераменте, увлечениях и круге общения.Карп Григорьевич Пашиньян, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза журналистов и Союза дизайнеров России, фотограф-консультант музея-заповедника М.А. Шолохова, в представленных фотокартинах сделал попытку через интерьер кабинетов великих русских писателей и поэтов показать их жизнь, атмосферу, которая царила в доме и располагала к творчеству. Другая задача – уловить связь творца с окружающим его миром, найти тончайшее соответствие между образами литературных творений и пейзажами мест, архитектурным обликом и внутренним убранством дома.Выставка рассказывает о писателях, живших и творивших в разные эпохи – с ХVIII по ХХ век, – от Г.Р. Державина до М.А. Шолохова.Выставка дополнена фотографиями и личными вещами К.А. Федина. Особое место среди них займут сувениры, подаренные писателю его коллегами и друзьями: авторские вазы, наборы минералов, восточные халаты и др. Многие будут экспонироваться впервые.Можно будет увидеть оригинальные предметы из кабинета детского писателя Льва Кассиля, привезённые им из зарубежных поездок или подаренные благодарными читателями. Экспонаты предоставлены музеем Л.А. Кассиля.