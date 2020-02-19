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Областной центр готовится к проведению массового шахматного турнира «Детский Кубок федерации»

Новости


Областной турнир «Детский Кубок федерации» состоится 22-25 февраля в Шахматном Дворце г. Саратова (Соборная площадь,2). В нем примут участие мальчики и девочки 2003-2015 г.р. Соревнования по классическим шахматам пройдут в 8 туров.

Соревнования проводит СГОО «Саратовская областная федерация шахмат» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
Регистрация участников в 14.00-14.30. Открытие соревнований запланировано на 14:45 22 февраля. Также в субботу пройдут 1 и 2 тур.

Организаторы предполагали, что на соревнования заявятся порядка 140 участников, однако на 18 февраля уже заявилось более 200 участников, и заявки продолжают поступать. Как сообщает областная федерация шахмат, в связи с большим интересом к этому турниру и ограниченным количеством посадочных мест, принято решение разделить всех участников на два потока, и у второго потока - это старшие группы 2003-2006г.р. и 2007-2008г.р. - 1 тур начнется не в 15, а в 16.00.

Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Павел Лобач.

Шахматный Дворец с 2017 года является местом проведения крупных областных и всероссийских турниров по шахматам. Напомним, что в 26 сентября -3 октября 2019 года в шахматном Дворце министерство молодежной политики и спорта области совместно с Саратовской областной федерацией шахмат провело 6-ой этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «Кубок Сергея Карякина». Награды победителям и призерам гроссмейстер Сергей Карякин вручил лично на закрытии турнира.
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