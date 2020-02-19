В Саратове начинает работу «Школа добровольца»
На базе библиотеки №9 стартует «Школа добровольца».
Специалисты расскажут о поведении в чрезвычайных ситуациях, научат оказывать первую помощь. Также по окончании курсов ученики смогут разрабатывать экскурсионные маршруты, в том числе для иностранных студентов. А психологи раскроют секреты работы с детьми и лицами с ОВЗ.
Волонтер – это активная социальная жизнь, широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи, фандрайзинг. Если вы готовы бескорыстно помогать людям, участвовать в жизни города и знакомиться с огромным количеством новых лиц, тогда вам в «Школу добровольца». Регистрация начинается 18 февраля и заканчивается 15 марта, в день начала школы.