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На 28-м Международном органном фестивале состоится премьерная программа «Билет в Голливуд»

Новости


27 февраля 2020 на 28-м Международном органном фестивале с премьерной программой «Билет в Голливуд» впервые в Саратове выступит ведущий немецкий импровизатор на органе - главный органист кафедрального собора Святого Петра в г. Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки Торстен Маус.

Он изучал церковную музыку в Фольквангском университете в Эссене, проявив выдающиеся способности в импровизации. Затем продолжил обучение в Академии музыки в Штутгарте у знаменитого органиста Людгера Ломанна и дополнительно в области органной импровизации и дирижирования. В 2003 году Торстен Маус стал единственным немецким призером на конкурсе импровизации в Саарбрюккене, а в 2005 году стал победителем престижного конкурса импровизаторов на органе в соборе Сент-Олбанс, Великобритания.

Маус является художественным руководителем «Международных дней органной музыки - Recklinghäuser Orgeltage», органного фестиваля в соборе Святого Петра Реклингхаузена и основателем хора «Bach-Workshop».

Ежегодные гастроли в Польше, России, Швеции, Великобритании, Франции, Австрии, Венгрии, Италии и Нидерландах.

Ни в Германии, ни в России на органных фестивалях никогда не сочетали джазовый оркестр и орган. Но негосударственный статус саратовского, в отличии от большинства европейских и всех российских фестивалей, позволяет самые фантазийные ансамбли.

Т. Маус - человек-сенсация и человек-праздник. Виртуозный академический органист, вдохновенный джазовый импровизатор и аранжировщик. Музыка - это его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром. Кроме немецкой органной классики Баха, Мендельсона и любимого Т. Маусом француза Луи Вьерна, в программу концерта вошли известные джазовые стандарты и обработки популярных киношлягеров Голливуда. Впервые на европейском органном фестивале органист выступит в ансамбле с джазовым оркестром. Популярный российский орксетр «Ретро» под руководством Никиты Духовникова - это единственный российский ансамбль джазовой музыки, который сохраняет подлинные инструментовки без использования электроинструментов.
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