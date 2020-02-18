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Саратовские гимнастки выступили на соревнованиях «Снежное сияние»

Новости


14-16 февраля в Пензе прошел межрегиональный кубок по художественной гимнастике «Снежное сияние» на призы МФСОО «Юная гвардия».

В соревнованиях приняли участие 370 участниц в индивидуальной программе и 27 команд в групповых упражнениях из 14 регионов России.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» показали следующие результаты:

Соболева Варвара заняла 1 место, Барышникова Мария 2 место, Аблязова Злата -10 место среди девочек 2011 г.р., группа В.

Макаркина Дарья заняла 13 место, Рамазанова Виктория заняла 30 место по программе 1 юншеского разряда среди девочек 2012 г.р.

Дудник Кира заняла 11 место, Романова Янина -12 место среди девочек 2010 г.р., группа В.

Капустина Анастасия заняла 10 место среди девочек 2009 г.р. по программе 1 разряда.

Яцкина Анастасия заняла 20 место среди девочек 2008 г.р. по программе 1 разряда.

Федорова Арина заняла 16 место среди девочек 2013 г.р. по программе 2 юношеского разряда.

Галушкина Елизавета заняла 17 место среди девочек 2012 г.р., группа В.

Субботина Елизавета заняла 16 место среди девочек 2011 г.р. по программе 3 взрослого разряда.

Команда «Изумруд» (Романова Янина, Горбунова Алина, Дудник Кира, Капустина Анастасия, Землякова Виктория, Иргалиева Дарья) заняла 3 место по программе 2 взрослого разряда в групповых упражнениях среди девочек 2009-2010 г.р.

Команда «Конфетти» (Макаркина Дарья, Погодина Виктория, Калашникова Ева, Субботина Елизавета, Барышникова Мария, Соболева Варвара) заняла 2 место, команда «Ромашки» (Галушкина Елизавета, Рамазанова Виктория, Аблязова Злата, Цхай Александра, Огирова Екатерина) заняла 5 место в групповых упражнениях среди девочек 2011-2012 г.р.

Подготовили спортсменок тренеры по художественной гимнастике Олеся Юрьевна Чернова и Дарья Дмитриевна Чубенко.
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