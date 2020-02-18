В Саратове состоялся турнир по шахматам
16 февраля в Центре детского творчества Ленинского района состоялся городской турнир по шахматам.
В мероприятии приняли участие 66 учащихся из 7 образовательных учреждений. Турнир проводился в личном первенстве, по круговой системе, в 4-х возрастных категориях. Ребята вдумчиво и с азартом играли свои шахматные партии.
В результате работы судейской комиссии призовые места заняли:
- Антон Страхов, Игорь Волков учащиеся МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района;
- Милана Кислюк, учащаяся МОУ «Гимназия №58»;
-Сулейман Жуган, Ясмин Ильясова, Марьям Тугушева учащиеся МОУ «Национальная (татарская) гимназия»;
- Илья Левченко, Дарья Захарова учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 им. Н.И. Вавилова».
Победители и призёры награждены дипломами комитета по образованию.