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ГородРабот.ру провел исследование о любви к работе
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ГородРабот.ру провел исследование о любви к работе

Новости
В феврале 2020 года система поиска вакансий ГородРабот.ру провела опрос среди 1500 пользователей сайта по поводу их любви или нелюбви к работе.

ГородРабот.ру провел исследование о любви к работе

Исследователи задавали сотрудникам российских компаний вопросы: за что они любят и за что не любят свою работу. Опрос проводился в личных кабинетах соискателей и работодателей, в соцсетях компаний и на портале ГородРабот.ру.

Больше всего люди любят работу за зарплату (39% опрошенных), многим нравится удобный график (11%), небольшой части пользователей нравится ездить в командировки (4%), одинаковое количество участников опроса (по 3%) ответили, что в офисе лучше, чем дома, и они любят получать за работу бонусы – бесплатные сладости к чаю и оплачиваемый фитнес.

По каким причинам люди работу не любят? Исследование показало, что большинство не устраивает зарплата (36% опрошенных), другие возмущены необходимостью выполнять слишком большой объем работы (21%), недовольство тем, что офис находится очень далеко от дома, выразили 12%, еще 11% назвали собственную работу неинтересной и скучной. Отсутствие взаимопонимания с коллегами (7%) – тоже причина нелюбви, как и получение неофициальной зарплаты (тоже 7%). На последнем месте (6%) те, кто не любит работу из-за начальника.
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