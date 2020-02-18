Чтобы мошенничество не стало новым вирусом, умейте ему противостоять

просмотров: 234

На номер вашего телефона приходит СМС-сообщение. Суть его в том, что ваша банковская карта заблокирована. Как вариант - звонок от «представителя банка», который сообщает о незаконных операциях по Вашему счету, предлагая пройти процедуру отмены операции и возврата похищенных денежных средств. В ходе разговора неизвестный пытается выяснить информацию о банковских картах (номер, срок действия и код с обратной стороны), а также коды, поступающие в CМC-сообщениях.И вот тут должно сработать хладнокровие и здравый смысл. Они подскажут, что не нужно перезванивать на номер, указанный в тексте, или с которого поступило сообщение. Не отправляйте сообщений. Не сообщайте никакую информацию по телефону неизвестному, даже если звонок поступил с «официального» номера кредитно-финансового учреждения. При возникновении подобной ситуации обратитесь в отделение банка лично, или позвонив по телефону, указанному в договоре обслуживания, а также на обороте банковской карты.Вы получили СМС или ММС - сообщение с ссылкой на скачивание открытки, фотографии, музыки, приложения или программы.Никогда не переходите по ссылкам, поступающим в сообщениях. Перейдя по ссылке Вы, вероятнее всего, установите на устройство вредоносное программное обеспечение, которое в первую очередь нацелено на хищение денег со счета. Даже если сообщение пришло от знакомого Вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем.Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат или любой другой товар по привлекательной цене, но сотрудник магазина просит перечислить предоплату.Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и со счетов мобильных телефонов. Помните, что магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если Вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты, или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что Вы столкнулись с мошенниками крайне высока.Вы решили продать товар через сеть интернет. После подачи объявления Вам звонит покупатель, сообщая, что готов оплатить товар, но для этого ему необходимо узнать реквизиты банковской карты (номер, срок действия и код с обратной стороны) для безналичного расчета, а также коды, поступающие в СМС-сообщении, либо для оплаты необходимо выполнить определенные действия у банкомата.Никогда никому не сообщайте реквизиты карты, иначе денежные средства с Вашего счета будут похищены. Для перевода покупателю достаточно знать только номер карты, никакие другие сведения не требуются. Если Вас просят подойти к ближайшему банкомату или терминалу оплаты, можете не сомневаться, Вы имеете дело с мошенником! Не выполняйте указания неизвестного по телефону.Общаетесь в интернете и ведете аккаунты в соцсетях? К Вам обратился знакомый с просьбой одолжить денежные средства, либо назвать свои данные карты для осуществления перевода.Никогда не переводите деньги на неизвестные Вам счета, предварительно не удостоверившись в том, что денежные средства требуются именно Вашему другу, связавшись с ним по телефону, даже если в сообщении он пишет, что не может говорить. Никогда не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред (фото паспорта и любых документов). Общение в сети в значительной степени обезличено и за фотографией профиля может скрываться кто угодно.Вам позвонили на телефон (мобильный или городской) под видом родственника и сказали, что попали в ДТП и просят за решение вопроса перечислить денежные средства на карты, телефоны и другие счета. Помните, что прежде чем расстаться с деньгами, необходимо связаться с родственником, под видом которого представляются злоумышленники и убедиться, что с ним все в порядке. Также можно задать контрольный вопрос якобы родственнику, (дата рождения, имя матери, адрес проживания) и злоумышленник сам закончит разговор.К Вам обратился неизвестный человек на улице или дома и предлагает различные услуги, в том числе оказание услуг (снятие порчи и сглаза, обмен денег в связи с предстоящей деноминацией, продажа препаратов, помогающих от всех болезней и т.д.)В первую очередь предупредите своих родных и близких преклонного возраста, наиболее подверженных указанным преступным посягательствам, о мерах предосторожности в подобных ситуациях. Не открывайте дверь незнакомым людям. Если при этом они представляются работниками газовой службы или любых других обслуживающих организаций - позвоните в данные учреждения, либо в полицию по телефонам: 02 с городского, 102 - с мобильного.Печально, но факт: мошенничество» в мире развитых средств коммуникации может завоевать славу настоящего вируса. Усугубляет ситуацию то, что, как правило, финансовые обманщики являются неплохими психологами и для получения прибыли используют мощное оружие — они оглушают человека тревожной для него информацией, пытаясь выбить из колеи. О новом виде мошенничества «Известиям. Саратов и регионы» сообщила инспектор направления по связям со СМИ ГУ МВД России "Энгельсское" Евгения Бахарева.Оно тоже связано с банковскими картами:«Вам поступает телефонный звонок. Абонент представляется сотрудником службы безопасности банка, в котором у вас имеется счет или карта, и сообщает, что с вашего счета мошенники хотят перевести денежные средства.Конечно, доверчивые граждане, ошеломленные зловещей новостью, готовы пойти на все, чтобы обезопасить себя и сохранить свои средства.«Лже-сотрудники» предлагают вам выполнить несколько операций, а именно, предлагают обезопасить себя от преступных посягательств и сообщить им код, который вам присылают в смс-сообщении, тем самым, злоумышленники прокладывают свой путь к очередной добыче, втираясь в ваше доверие.Вы сообщаете человеку на проводе код из сообщения, после чего он вам сообщает, что ваши деньги теперь защищены, вы спокойно и удовлетворенно заканчиваете разговор, и через несколько минут с ваших счетов списываются все денежные средства.Уважаемые жители Саратовской области! Запомните! Сотрудники банка никогда не позвонят вам с подобным предложением! Если вам поступает сомнительный звонок от сотрудников якобы банка, прекратите разговор и сообщите об этом в полицию!Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!»Не стоит забывать и о том, что в вашу пользу сыграет психологическая мобилизация. Только в состоянии абсолютного психологического спокойствия вы сможете принять адекватные меры. А именно: сообщить о факте мошенничества в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).Фото взяты из открытых источников